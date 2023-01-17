(Щеголева) Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1908
Рождение ребёнка
23.01.1909
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
24.09.1913
Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович
Бракосочетание
18.09.1915
Смерть
Неизвестно