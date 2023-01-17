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(Щеголева) Анна Павловна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1908

Муж: Кипкаев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Кипкаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Кипкаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кипкаев Иван Ефремович

Бракосочетание
18.09.1915

Муж: Зубков Фома Патрикеев

Смерть
Неизвестно
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