Игушкина Марфа Степанова 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкина Марфа Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.02.1907, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Матрена ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
СтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)08.12.1827 г.р.
Дети
Татьяна Спиридоновна11.01.1848 г.р.
Аграфена Спиридоова11.06.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Степан

Мать: Матрена Ивановна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.06.1845

Муж: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.01.1848

Дочь: Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Рождение ребёнка
11.06.1849

Дочь: Аграфена Спиридоова

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Рождение ребёнка
03.01.1852

Дочь: Марахтанова (Игушкина) Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.01.1855

Дочь: Андреева (Игушкина) Ксения Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.10.1857

Дочь: (Игушкина) Евлампия Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

41

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Игушкина) Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Рождение ребёнка
24.04.1860

Дочь: (Игушкина-Кипкаева) Александра Спиридоновна/ Антоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1864

Дочь: 1Й Бр Шиндина (Игушкина) Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Рождение ребёнка
12.02.1865

Дочь: (Игушкина) Агафья Спиридоновна

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.07.1866

Сын: Игушкин Домиан Домиан/ Дементий Спиридонович

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.02.1907
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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