Игушкина Марфа Степанова
женский, родилась 1828, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.02.1907, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМатрена ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецСтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Степан
Мать: Матрена Ивановна
Дочь: Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: Аграфена Спиридоова
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: Марахтанова (Игушкина) Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: Андреева (Игушкина) Ксения Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: (Игушкина) Евлампия Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: (Игушкина) Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: (Игушкина-Кипкаева) Александра Спиридоновна/ Антоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: 1Й Бр Шиндина (Игушкина) Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Дочь: (Игушкина) Агафья Спиридоновна
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)
Сын: Игушкин Домиан Домиан/ Дементий Спиридонович
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Антонов (Спиридон Николаевич По Рс)