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Кипкаев Андрей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881

Отец: Кипкаев Ефрем Иванович

Мать: Александра Антоновна

Бракосочетание
29.?.1900

Жена: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
28.06.1903

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
18.10.1907

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Кипкаев Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
28.06.1912

Сын: Кипкаев (чарджоу) Петр Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Рождение ребёнка
14.06.1916

Сын: Кипкаев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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