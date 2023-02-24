Кипкаев Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1881
Отец: Кипкаев Ефрем Иванович
Мать: Александра Антоновна
Бракосочетание
29.?.1900
Жена: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
05.08.1910
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
28.06.1912
Сын: Кипкаев (чарджоу) Петр Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Рождение ребёнка
14.06.1916
Мать ребёнка: Евдокия Прохоровна
Смерть
Неизвестно