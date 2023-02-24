Кипкаев Захар Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1884
Отец: Кипкаев Ефрем Иванович
Мать: Александра Антоновна
Бракосочетание
10.?.1902
Жена: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Варвара Захаровна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Кипкаев Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
29.07.1911
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
13.01.1914
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Рождение ребёнка
30.07.1916
Дочь: Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Феодосия Антоновна
Смерть
Неизвестно