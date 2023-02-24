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Кипкаев Захар Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1884

Отец: Кипкаев Ефрем Иванович

Мать: Александра Антоновна

Бракосочетание
10.?.1902

Жена: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Варвара Захаровна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Кипкаев Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
29.07.1911

Сын: Кипкаев Иван Захарович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Кипкаев Иван Захарович

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Рождение ребёнка
30.07.1916

Дочь: Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Феодосия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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