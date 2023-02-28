(Сидорова) Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Феодосия Антоновна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Сидоров Антон Иванович

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1902

Муж: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
10.05.1906

Дочь: Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
03.02.1909

Сын: Кипкаев Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
29.07.1911

Сын: Кипкаев Иван Захарович

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Кипкаев Иван Захарович

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Рождение ребёнка
30.07.1916

Дочь: Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович

Смерть
Неизвестно
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