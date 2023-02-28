(Сидорова) Феодосия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Сидоров Антон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.?.1902
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Рождение ребёнка
10.05.1906
Дочь: Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Рождение ребёнка
03.02.1909
Сын: Кипкаев Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Рождение ребёнка
29.07.1911
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Рождение ребёнка
13.01.1914
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Рождение ребёнка
30.07.1916
Дочь: Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Кипкаев Захар Ефремович
Смерть
Неизвестно