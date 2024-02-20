(Калюжина) Ефимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калюжина) Ефимия Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

27.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
21.10.1884

Муж: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Потримай Захар Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Потримай Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Потримай Никита Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трегубенко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895

Сын: Потримай Николай Васильевич

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ивченко Улита Васильевна

Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
27.12.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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