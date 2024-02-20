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Потримай Филипп Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887

Отец: Потримай Василий Иванович

Мать: Ефимия Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Сын: Потримай Федор Филиппович

Мать ребёнка: Потримай Марфа Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Потримай Марфа Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Марфа Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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