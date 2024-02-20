Потримай Филипп Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1887
Отец: Потримай Василий Иванович
Мать: Ефимия Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910
Сын: Потримай Федор Филиппович
Мать ребёнка: Потримай Марфа Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Потримай Марфа Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно