Потримай Марфа Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Потримай Федор Филиппович
Отец ребёнка: Потримай Филипп Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918
Дочь: Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Потримай Филипп Васильевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно