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Потримай Марфа Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1910

Сын: Потримай Федор Филиппович

Отец ребёнка: Потримай Филипп Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.08.1918

Дочь: Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Потримай Филипп Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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