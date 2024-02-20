Потримай Никита Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения16.09.1889
Дата смерти08.10.1889
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1889
Отец: Потримай Василий Иванович
Мать: Ефимия Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
08.10.1889
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука