Потримай Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Николай Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Потримай Василий Иванович

Мать: Ефимия Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Потримай Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Потримай Александра Мартыновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Александра Мартыновна

Смерть
Неизвестно
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