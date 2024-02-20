Ивченко (Потримай) Улита Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Бракосочетание
09.12.1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1898
Отец: Потримай Василий Иванович
Мать: Ефимия Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.11.1918
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ивченко Алексей Прокофьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Ивченко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ивченко Алексей Прокофьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно