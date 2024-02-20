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Ивченко Алексей Прокофьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.12.1818

Жена: Ивченко Улита Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1898

Отец: Ивченко Прокофий Гаврилович

Мать: Ивченко Анастасия Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
11.11.1918

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Ивченко Улита Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Ивченко Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ивченко Улита Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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