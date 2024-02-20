Ивченко Прокофий Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1861
Дата смерти01.10.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ивченко Гавриил Тихонович
Мать: Устиния Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ивченко Дмитрий Прокофьевич
Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ивченко Митрофан Прокофьевич
Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ивченко Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Агафия Прокопьевна
Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ивченко Семен Прокофьевич
Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.10.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука