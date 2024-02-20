(Ивченко) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивченко) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.11.1918

Дата смерти

30.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918

Отец: Ивченко Алексей Прокофьевич

Мать: Ивченко Улита Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
30.03.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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