Трегубенко (Потримай) Надежда Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Потримай Василий Иванович
Мать: Ефимия Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.10.1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно