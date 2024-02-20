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Трегубенко Филипп Сидорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
26.10.1911

Жена: Трегубенко Надежда Васильевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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