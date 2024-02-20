Трегубенко Филипп Сидорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
26.10.1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно