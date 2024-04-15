Соскин Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Соскина Палагея Федотовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Палагея Семеновна
Мать ребёнка: Соскина Палагея Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно