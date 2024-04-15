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Соскин Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Соскин Дмитрий Федулович

Мать: Соскина Агафья Федоровна Или Федотовна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Соскина Палагея Федотовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Палагея Семеновна

Мать ребёнка: Соскина Палагея Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Палагея Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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