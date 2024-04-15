Соскин Дмитрий Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоскин Дмитрий Федулович

Соскин Дмитрий Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Соскин Федул Павлович

Мать: Соскина ?

Место жительства
После 1805
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
До 1805
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Соскин Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Соскина Агафья Федоровна Или Федотовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соскин Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Соскина Агафья Федоровна Или Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Агафья Федоровна Или Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close