Соскина Палагея Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Соскин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Палагея Семеновна
Отец ребёнка: Соскин Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно