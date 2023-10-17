Соскина Палагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соскина Палагея Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Соскин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Палагея Семеновна

Отец ребёнка: Соскин Семен Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соскин Семен Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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