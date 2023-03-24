Сысоев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1947
Дата смерти24.03.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Рождение ребёнка
07.12.1970
Сын: Сысоев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сысоева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1978
Сын: Сысоев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сысоева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2023