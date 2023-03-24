Сысоев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Александр Николаевич

Сысоев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1947

Дата смерти

24.03.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: Сысоев Николай Васильевич

Мать: Сысоева Вера Евдокимовна

Рождение ребёнка
07.12.1970

Сын: Сысоев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сысоева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1978

Сын: Сысоев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сысоева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Наталья Алексеевна

Смерть
24.03.2023
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close