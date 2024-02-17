Сысоев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1947

Сын: Сысоев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Сысоева Вера Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кретова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Сысоева Вера Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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