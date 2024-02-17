Сысоев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1947
Сын: Сысоев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Сысоева Вера Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кретова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Сысоева Вера Евдокимовна
Смерть
Неизвестно