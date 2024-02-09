Сысоева (Бояршинова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1946
Дата смерти09.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946
Рождение ребёнка
07.12.1970
Сын: Сысоев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Сысоев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1978
Сын: Сысоев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сысоев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2024