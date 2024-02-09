Сысоева (Бояршинова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева (Бояршинова) Наталья Алексеевна

Сысоева (Бояршинова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1946

Дата смерти

09.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1946

Отец: Бояршинов Алексей Терентьевич

Мать: Бояршинова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
07.12.1970

Сын: Сысоев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Сысоев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.1978

Сын: Сысоев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сысоев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Александр Николаевич

Смерть
09.02.2024
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close