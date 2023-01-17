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Елена Савватьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1901 ст.

Сын: Мясников Николай Григорьев

Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
До 1901

Муж: Мясников Григорий Никитин

Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.

Сын: Мясников Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно
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