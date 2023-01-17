Елена Савватьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1901 ст.
Сын: Мясников Николай Григорьев
Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.
Сын: Мясников Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Мясников Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно