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Мясников Николай Григорьев

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

29.11.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1901 ст.

Отец: Мясников Григорий Никитин

Мать: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
02.12.1901 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых-Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников и останковского земского училища из мещанок Александра Иванова Мануилова
Смерть
Неизвестно
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