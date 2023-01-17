Мясников Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения29.11.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1901 ст.
Отец: Мясников Григорий Никитин
Мать: Елена Савватьева
Крещение
02.12.1901 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых-Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников и останковского земского училища из мещанок Александра Иванова Мануилова
Смерть
Неизвестно