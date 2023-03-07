(Мясникова) Марина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мясникова) Марина Григорьева

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

13.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905 ст.

Отец: Мясников Григорий Никитин

Мать: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
16.10.1915 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
Неизвестно
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