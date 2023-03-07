(Мясникова) Марина Григорьева
Место рождения
Дата рождения13.10.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1905 ст.
Отец: Мясников Григорий Никитин
Мать: Елена Савватьева
Крещение
16.10.1915 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
Неизвестно