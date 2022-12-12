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Мясников Григорий Григорьев

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

03.05.1907 ст.

Дата смерти

23.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907 ст.

Отец: Мясников Григорий Никитин

Мать: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
06.05.1907 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
23.07.1907 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
3 месяца, от младенческой
Похороны
25.07.1907 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на местном кладбище
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