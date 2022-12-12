Мясников Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рождения03.05.1907 ст.
Дата смерти23.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1907 ст.
Отец: Мясников Григорий Никитин
Мать: Елена Савватьева
Крещение
06.05.1907 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
23.07.1907 ст.
3 месяца, от младенческой
Похороны
25.07.1907 ст.
на местном кладбище