Мясников Григорий Никитин
Место рождения
Дата рождения14.11.1878 ст.
Дата смерти02.12.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1878 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Крещение
15.11.1878 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и вдова дьяконская жена Варвара Васильева
Рождение ребёнка
29.11.1901 ст.
Сын: Мясников Николай Григорьев
Мать ребёнка: Елена Савватьева
Бракосочетание
До 1901
Жена: Елена Савватьева
Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.
Дочь: Марина Григорьева
Мать ребёнка: Елена Савватьева
Смерть
02.12.1906 ст.
28 лет, от чахотки
Похороны
04.12.1906 ст.
на местном кладбище
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.
Сын: Мясников Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Елена Савватьева