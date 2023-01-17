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Мясников Григорий Никитин

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

14.11.1878 ст.

Дата смерти

02.12.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1878 ст.

Отец: Мясников Никита Петров

Мать: Мясникова Татьяна Матвеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
15.11.1878 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин собственник Александр Петров (Мясников) и вдова дьяконская жена Варвара Васильева
Рождение ребёнка
29.11.1901 ст.

Сын: Мясников Николай Григорьев

Мать ребёнка: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
До 1901

Жена: Елена Савватьева

Рождение ребёнка
13.10.1905 ст.

Дочь: Марина Григорьева

Мать ребёнка: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Смерть
02.12.1906 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
28 лет, от чахотки
Похороны
04.12.1906 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на местном кладбище
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.

Сын: Мясников Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Елена Савватьева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
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