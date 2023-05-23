Шашинова (Кухарец) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Шашинов Владимир
Отец ребёнка: Шашинов ...
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шашинов Анатолий
Отец ребёнка: Шашинов ...
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шашинов ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свириденко сын2 Геннадьевич
Отец ребёнка: Свириденко Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свириденко сын1 Геннадьевич
Отец ребёнка: Свириденко Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь3 Геннадьевна
Отец ребёнка: Свириденко Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь2 Геннадьевна
Отец ребёнка: Свириденко Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь1 Геннадьевна
Отец ребёнка: Свириденко Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свириденко Геннадий