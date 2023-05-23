Шашинова (Кухарец) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашинова (Кухарец) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухарец Семён Рафаилович

Мать: Кухарец Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Шашинов Владимир

Отец ребёнка: Шашинов ...

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шашинов Анатолий

Отец ребёнка: Шашинов ...

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашинов ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свириденко сын2 Геннадьевич

Отец ребёнка: Свириденко Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свириденко сын1 Геннадьевич

Отец ребёнка: Свириденко Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь3 Геннадьевна

Отец ребёнка: Свириденко Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь2 Геннадьевна

Отец ребёнка: Свириденко Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь1 Геннадьевна

Отец ребёнка: Свириденко Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свириденко Геннадий

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