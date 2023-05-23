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Шашинов Владимир (Володя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Шашинов ...

Мать: Шашинова Мария Семёновна

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