Свириденко Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свириденко сын2 Геннадьевич
Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свириденко сын1 Геннадьевич
Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь3 Геннадьевна
Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь2 Геннадьевна
Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь1 Геннадьевна
Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашинова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно