Свириденко Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвириденко Геннадий

Свириденко Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свириденко сын2 Геннадьевич

Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свириденко сын1 Геннадьевич

Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь3 Геннадьевна

Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь2 Геннадьевна

Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь1 Геннадьевна

Мать ребёнка: Шашинова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашинова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close