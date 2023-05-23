Кухарец Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарец Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Кухарец Андрей Семенович

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшонко Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашинова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарец Иван Семёнович

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухарец Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухарец Семён Рафаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарец Василий Семёнович

Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович

Смерть
Неизвестно
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