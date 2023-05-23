Кухарец Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1915
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшонко Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашинова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухарец Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухарец Василий Семёнович
Отец ребёнка: Кухарец Семён Рафаилович
Смерть
Неизвестно