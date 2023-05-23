Пшонко (Кухарец) Зинаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонко (Кухарец) Зинаида Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухарец Семён Рафаилович

Мать: Кухарец Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшонко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшонко сын2 Сергеевич

Отец ребёнка: Пшонко Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшонко сын1 Сергеевич

Отец ребёнка: Пшонко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшонко Сергей

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