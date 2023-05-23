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Пшонко сын2 Сергеевич
Пшонко сын2 Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пшонко Сергей
Мать
Пшонко (Кухарец) Зинаида Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пшонко Сергей
Мать:
Пшонко Зинаида Семёновна
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