Пшонко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшонко Сергей

Пшонко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшонко Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшонко сын2 Сергеевич

Мать ребёнка: Пшонко Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшонко сын1 Сергеевич

Мать ребёнка: Пшонко Зинаида Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшонко Зинаида Семёновна

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