Пшонко сын1 Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПшонко сын1 Сергеевич

Пшонко сын1 Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшонко Сергей

Мать: Пшонко Зинаида Семёновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close