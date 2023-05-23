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Шашинов Анатолий
Шашинов Анатолий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Мужской
Отец
Шашинов ...
Мать
Шашинова (Кухарец) Мария Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Шашинов ...
Мать:
Шашинова Мария Семёновна
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