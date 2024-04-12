Фалалеева (Кузеванова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева (Кузеванова) Агафья Васильевна

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1914

Дата смерти

22.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1914

Отец: Кузеванов Василий Эрастович

Мать: Кузеванова Акулина Прохоровна

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1934

Сын: Фалалеев Василий Архипович

Отец ребёнка: Фалалеев Архип Фокич

д.Макаровка
Рождение ребёнка
27.11.1940

Сын: Фалалеев Александр Архипович

Отец ребёнка: Фалалеев Архип Фокич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Архип Фокич

Смерть
22.07.1982
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