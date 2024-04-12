Фалалеева (Кузеванова) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1914
Дата смерти22.07.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1914
Рождение ребёнка
01.08.1934
Сын: Фалалеев Василий Архипович
Отец ребёнка: Фалалеев Архип Фокич
д.Макаровка
Рождение ребёнка
27.11.1940
Сын: Фалалеев Александр Архипович
Отец ребёнка: Фалалеев Архип Фокич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фалалеев Архип Фокич
Смерть
22.07.1982