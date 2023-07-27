Фалалеев Александр Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1940
Дата смерти09.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1940
Отец: Фалалеев Архип Фокич
Рождение ребёнка
15.08.1966
Дочь: Оденцова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Фалалеева Ольга
Рождение ребёнка
05.07.1969
Сын: Фалалеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Фалалеева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
01.11.1971
Сын: Фалалеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фалалеева Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1991