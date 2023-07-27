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Фалалеев Александр Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1940

Дата смерти

09.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1940

Отец: Фалалеев Архип Фокич

Мать: Фалалеева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1966

Дочь: Оденцова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Фалалеева Ольга

Рождение ребёнка
05.07.1969

Сын: Фалалеев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Фалалеева Ольга Сергеевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1971

Сын: Фалалеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фалалеева Ольга Сергеевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалалеева Ольга Сергеевна

Смерть
09.05.1991
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