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Фалалеев Архип Фокич

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Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фалалеев Фока Егорович

Мать: Фалалеева Аграфена Петровна

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1934

Сын: Фалалеев Василий Архипович

Мать ребёнка: Фалалеева Агафья Васильевна

д.Макаровка
Рождение ребёнка
27.11.1940

Сын: Фалалеев Александр Архипович

Мать ребёнка: Фалалеева Агафья Васильевна

Военная служба
30.10.1941
Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалалеева Агафья Васильевна

Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести
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