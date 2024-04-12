Фалалеев Архип Фокич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
01.08.1934
Сын: Фалалеев Василий Архипович
Мать ребёнка: Фалалеева Агафья Васильевна
д.Макаровка
Рождение ребёнка
27.11.1940
Сын: Фалалеев Александр Архипович
Мать ребёнка: Фалалеева Агафья Васильевна
Военная служба
30.10.1941
Еланский РВК, Свердловская обл., Еланский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: пропал без вести