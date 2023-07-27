Фалалеева (Фалалеева) Аграфена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фалалеев Архип Фокич
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фалалеев Иван Фокич
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Фокична
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фокична
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович
Смерть
Неизвестно