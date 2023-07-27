Фалалеева (Фалалеева) Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева (Фалалеева) Аграфена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фалалеев Архип Фокич

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Фалалеев Иван Фокич

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фокична

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фокична

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалалеев Андрей Фокич

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалалеев Дмитрий Фокич

Отец ребёнка: Фалалеев Фока Егорович

Смерть
Неизвестно
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