(Фалалеева) Анна Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фалалеева) Анна Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фалалеев Фока Егорович

Мать: Фалалеева Аграфена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Александр Мавеевич

Отец ребёнка: Белоногов Мавей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Валентин Матвеевич

Отец ребёнка: Белоногов Мавей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Белоногов Мавей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Белоногов Мавей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоногов Мавей

Смерть
Неизвестно
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