(Фалалеева) Анна Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Александр Мавеевич
Отец ребёнка: Белоногов Мавей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Валентин Матвеевич
Отец ребёнка: Белоногов Мавей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Белоногов Мавей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Белоногов Мавей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоногов Мавей
Смерть
Неизвестно