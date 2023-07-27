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Белоногов Валентин Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоногов Мавей

Мать: Анна Фокична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Константин Валентинович

Мать ребёнка: Белоногова Нелля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Белоногова Нелля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова Нелля

Смерть
Неизвестно