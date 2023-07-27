Белоногов Валентин Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоногов Мавей
Мать: Анна Фокична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Константин Валентинович
Мать ребёнка: Белоногова Нелля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Белоногова Нелля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоногова Нелля
Смерть
Неизвестно