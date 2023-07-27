Белоногов Мавей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногов Мавей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Александр Мавеевич

Мать ребёнка: Анна Фокична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Валентин Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Фокична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Анна Фокична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Фокична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Фокична

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