Белоногов Мавей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Александр Мавеевич
Мать ребёнка: Анна Фокична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Валентин Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Фокична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Анна Фокична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фокична