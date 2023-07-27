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Фалалеев Василий Архипович

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Место рождения

д.Макаровка

Дата рождения

01.08.1934

Дата смерти

31.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934

Отец: Фалалеев Архип Фокич

Мать: Фалалеева Агафья Васильевна

д.Макаровка
Рождение ребёнка
30.09.1960

Сын: Фалалеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фалалеева Александра Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1970

Дочь: Икрина Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Фалалеева Александра Петровна

д.Макаровка
Смерть
31.03.1977
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