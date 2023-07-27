Фалалеев Василий Архипович
Место рожденияд.Макаровка
Дата рождения01.08.1934
Дата смерти31.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1934
Отец: Фалалеев Архип Фокич
д.Макаровка
Рождение ребёнка
30.09.1960
Сын: Фалалеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фалалеева Александра Петровна
Рождение ребёнка
11.06.1970
Дочь: Икрина Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Фалалеева Александра Петровна
д.Макаровка
Смерть
31.03.1977