Кузеванова (Кузеванова) Акулина Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Фалалеева Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодых (кузеванова) Федора Васильевна
Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалькова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович
Бракосочетание
Неизвестно