Кузеванова (Кузеванова) Акулина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова (Кузеванова) Акулина Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Фалалеева Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузеванов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодых (кузеванова) Федора Васильевна

Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалькова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кузеванов Василий Эрастович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Василий Эрастович

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