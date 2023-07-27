Кузеванов Василий Эрастович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Кузеванов Эраст
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Фалалеева Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна
Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузеванов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молодых (кузеванова) Федора Васильевна
Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалькова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно