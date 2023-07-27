Кузеванов Василий Эрастович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузеванов Василий Эрастович

Кузеванов Василий Эрастович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Кузеванов Эраст

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Фалалеева Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузеванов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молодых (кузеванова) Федора Васильевна

Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалькова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кузеванова Акулина Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузеванова Акулина Прохоровна

Смерть
Неизвестно