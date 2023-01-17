Корнеев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнеев Зот

Мать: Корнеева ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Корнеев Яков

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.08.1912

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.12.1915

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1918

Сын: Корнеев Пётр

Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Федосия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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