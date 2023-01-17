Корнеев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеев Зот
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Корнеев Яков
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.08.1912
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.12.1915
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1918
Сын: Корнеев Пётр
Мать ребёнка: Корнеева Федосия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно