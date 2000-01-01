Корнеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1891

Дочь: Лугачёва Марина

Отец ребёнка: Корнеев Зот

Рождение ребёнка
?.01.1896

Сын: Корнеев Фёдор

Отец ребёнка: Корнеев Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Пётр

Отец ребёнка: Корнеев Зот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Домна

Отец ребёнка: Корнеев Зот

Смерть
Неизвестно
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