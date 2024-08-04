Кравченко Григорий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Бракосочетание
До 1801
Жена: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кравченко Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Колесник (Кравченко) Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Кравченко Мартин Григорьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
12.06.1807 ст.
Сын: Кравченко Онуфрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1810 ст.
Дочь: Кравченко Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Кравченко Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
04.04.1819 ст.
Сын: Кравченко Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Смерть
Неизвестно