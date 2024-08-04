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Кравченко Григорий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Кравченко Стефан Григорьевич

Мать: Кравченко Матрона Антоновна

Бракосочетание
До 1801

Жена: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кравченко Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Колесник (Кравченко) Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Кравченко Мартин Григорьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
12.06.1807 ст.

Сын: Кравченко Онуфрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.03.1810 ст.

Дочь: Кравченко Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Кравченко Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
04.04.1819 ст.

Сын: Кравченко Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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