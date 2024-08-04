Кравченко Стефан Григорьевич 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Стефан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кравченко Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кравченко Харитон Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кравченко Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Слободянин (Кравченко) Варвара Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Кравченко Марфа Стефановна

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кравченко Никифор Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна

Смерть
Около 1800

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