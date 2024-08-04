Кравченко Стефан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кравченко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Кравченко Харитон Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Кравченко Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Слободянин (Кравченко) Варвара Стефановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Кравченко Марфа Стефановна
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кравченко Никифор Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Матрона Антоновна
Смерть
Около 1800